Folge 8: SEHR WITZIG!? MIT Sebastian Reich & Puppe Amanda VOM 26.07.2021
45 Min.Folge vom 26.07.2021Ab 6
Bauchredner Sebastian Reich stellt bei "Sehr Witzig!?" sein Können unter Beweis. Und das nicht allein - denn bei seinem Requisitenwitz holt sich der Comedian besondere Unterstützung an seine Seite: Puppe Amanda nimmt auf seinem Schoß Platz und gibt ihre Witze zum Besten.
Altersfreigabe:
6
