Show Your Talent: Staffel 1 Folge 1

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 12.04.2021
79 Min.Folge vom 12.04.2021Ab 6

Ob atemberaubende Akrobaten, singenden Bodybuilder, nervenaufreibende Jongleure, kreative Handwerks-Künstler oder humorvolle Comedy-Performances: Bei "SHOW YOUR TALENT" holen Klaus Eberhartinger und Rainer Schönfelder Österreichs unentdeckte Talente auf die große TV-Bühne. Doch so viel sei gesagt: Dabei hat jeder im buntesten und unterhaltsamsten Talente-Battle Österreichs die Chance auf einen Geldgewinn. Die einzige Challenge: Mit der eigenen Performance den Geschmack des Publikums treffen und sich im Vergleich zur direkten Konkurrenz richtig einschätzen.

PULS 4
