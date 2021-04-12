Show Your Talent: Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Show Your Talent
Folge 1: Show Your Talent: Staffel 1 Folge 1
79 Min.Folge vom 12.04.2021Ab 6
Ob atemberaubende Akrobaten, singenden Bodybuilder, nervenaufreibende Jongleure, kreative Handwerks-Künstler oder humorvolle Comedy-Performances: Bei "SHOW YOUR TALENT" holen Klaus Eberhartinger und Rainer Schönfelder Österreichs unentdeckte Talente auf die große TV-Bühne. Doch so viel sei gesagt: Dabei hat jeder im buntesten und unterhaltsamsten Talente-Battle Österreichs die Chance auf einen Geldgewinn. Die einzige Challenge: Mit der eigenen Performance den Geschmack des Publikums treffen und sich im Vergleich zur direkten Konkurrenz richtig einschätzen.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS 4
Enthält Produktplatzierungen