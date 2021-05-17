Show Your Talent: Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Show Your Talent
Folge 6: Show Your Talent: Staffel 1 Folge 6
In die Welt von "1000 und 1 Nacht" will Yalia das Publikum entführen. Die Tänzerin hat sich auf orientalischen Bauchtanz spezialisiert und stellt bei "SHOW YOUR TALENT" auf PULS 4 ihr sinnliches Rhythmus Gefühl unter Beweis. Im Tanz-Battle trifft sie auf Kontrahenten und Tanztrainer "Gato de Salto", der mit seinem Hüftschwung für einen wahren Hingucker sorgen möchte. Mit seinem brasilianischen Samba möchte er die Zuseher:innen verzaubern. Die beiden Wiener haben für ihre Performance nicht nur eine spezielle Choreografie entwickelt, sondern auch das perfekt darauf abgestimmte Outfit gewählt. Aber wer von ihnen kann das Publikum am meisten begeistern und sich nach dem Battle im Vergleich zur Konkurrenz richtig einschätzen?
