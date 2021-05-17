Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Show Your Talent

Show Your Talent: Staffel 1 Folge 6

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 17.05.2021
Show Your Talent: Staffel 1 Folge 6

Show Your Talent: Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen

Show Your Talent

Folge 6: Show Your Talent: Staffel 1 Folge 6

86 Min.Folge vom 17.05.2021Ab 6

In die Welt von "1000 und 1 Nacht" will Yalia das Publikum entführen. Die Tänzerin hat sich auf orientalischen Bauchtanz spezialisiert und stellt bei "SHOW YOUR TALENT" auf PULS 4 ihr sinnliches Rhythmus Gefühl unter Beweis. Im Tanz-Battle trifft sie auf Kontrahenten und Tanztrainer "Gato de Salto", der mit seinem Hüftschwung für einen wahren Hingucker sorgen möchte. Mit seinem brasilianischen Samba möchte er die Zuseher:innen verzaubern. Die beiden Wiener haben für ihre Performance nicht nur eine spezielle Choreografie entwickelt, sondern auch das perfekt darauf abgestimmte Outfit gewählt. Aber wer von ihnen kann das Publikum am meisten begeistern und sich nach dem Battle im Vergleich zur Konkurrenz richtig einschätzen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Show Your Talent
PULS 4
Show Your Talent

Show Your Talent

Alle 1 Staffeln und Folgen