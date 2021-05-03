SHOW YOUR TALENT - Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Show Your Talent
Folge 4: SHOW YOUR TALENT - Staffel 1 Folge 4
90 Min.Folge vom 03.05.2021Ab 6
Akrobatik in luftigen Höhen: Julia, Jasmin und Sophie treten in einem spektakulären Akrobatik-Dreikampf an. Wer von ihnen kann die Gunst des Publikums für sich gewinnen und mit dem richtigen Einschätzungsvermögen aus dem Dreikampf hervorgehen? Ebenso mit dabei beim Talente-Battle sind die YU SHOW Taekwondo-Gruppe und die Shaolin Kung Fu-Gruppe aus Wien, die in einem Kampfkunst-Duell gegeneinander antreten. Aber auch heimische Promis stellen ihre bisher unbekannten Talente unter Beweis: Sängerin und "The Masked Singer Austria"-Siegerin Sandra Pires und "2 Minuten 2 Millionen"-Investor Bernd Hinteregger.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS 4
Enthält Produktplatzierungen