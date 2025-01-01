Zum Inhalt springenBarrierefrei
Show Your Talent: Staffel 1 Folge 7

90 Min.Ab 6

Das Talente-Battle "Made in Austria" mit Klaus Eberhartinger und Rainer Schönfelder holt wieder die versteckten Talente Österreichs auf die Bühne. Volle Power geben die Dragqueens Miss Patty Fanny und Die Amazonen im Gesangsbattle auf der PULS 4-Bühne. Licht ins Dunkel bringen die Dance Industry und Thomas im spektakulären LED-Show-Duell. Ebenso mit dabei im Promi-Duell: Café Puls-Star Florian Danner und Schauspieler Stefano Bernardin.

