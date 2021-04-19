Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 2vom 19.04.2021
90 Min.Folge vom 19.04.2021Ab 6

Bodybuilderin Lois und Fitness-Coach Thomas wollen nicht nur mit ihrer Muskelkraft überzeugen, sondern auch mit ihrem Gesangstalent. Doch wer brilliert im singenden Bodybuilder-Duell? Ebenso mit dabei bei "SHOW YOUR TALENT" mit Klaus Eberhartinger und Rainer Schönfelder: Ein tierischer Dog-Dance-Dreikampf, ein magischer Zauber-Showdown sowie Schauspielerin Nina Hartmann und Schauspieler Christoph Krutzler im Promi-Battle.

