SHOW YOUR TALENT - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Show Your Talent
Folge 2: SHOW YOUR TALENT - Staffel 1 Folge 2
90 Min.Folge vom 19.04.2021Ab 6
Bodybuilderin Lois und Fitness-Coach Thomas wollen nicht nur mit ihrer Muskelkraft überzeugen, sondern auch mit ihrem Gesangstalent. Doch wer brilliert im singenden Bodybuilder-Duell? Ebenso mit dabei bei "SHOW YOUR TALENT" mit Klaus Eberhartinger und Rainer Schönfelder: Ein tierischer Dog-Dance-Dreikampf, ein magischer Zauber-Showdown sowie Schauspielerin Nina Hartmann und Schauspieler Christoph Krutzler im Promi-Battle.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS 4
Enthält Produktplatzierungen