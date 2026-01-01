Zum Inhalt springenBarrierefrei
Show Your Talent: Staffel 1 Folge 3

86 Min.Ab 6

Die 10-jährige Kathi will in einer neuen Ausgabe von "SHOW YOUR TALENT" mit ihren Harmonika-Künsten brillieren. Wird sie sich im Dreikampf zu ihrer schon erwachsenen Konkurrenz durchsetzen? Gleichgewicht und Körperspannung wollen "The Eccentricks" und "Flyin' Unis" im Akrobatik-Duell beweisen. Ebenso mit dabei: Schauspieler Martin Leutgeb und Comedian Christian Hölbling im Promi-Duell.

