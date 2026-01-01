Show Your Talent: Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Show Your Talent
Folge 3: Show Your Talent: Staffel 1 Folge 3
86 Min.Ab 6
Die 10-jährige Kathi will in einer neuen Ausgabe von "SHOW YOUR TALENT" mit ihren Harmonika-Künsten brillieren. Wird sie sich im Dreikampf zu ihrer schon erwachsenen Konkurrenz durchsetzen? Gleichgewicht und Körperspannung wollen "The Eccentricks" und "Flyin' Unis" im Akrobatik-Duell beweisen. Ebenso mit dabei: Schauspieler Martin Leutgeb und Comedian Christian Hölbling im Promi-Duell.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Show Your Talent
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS 4
Enthält Produktplatzierungen