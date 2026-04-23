SK Kölsch
Folge 1: Karneval des Todes
90 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
"Kölle Alaaf"! Während die Rheinmetropole der "fünften Jahreszeit" entgegenfiebert, sucht die SK Kölsch nach einem religiös motivierten Killer, der bereits drei Prostituierte ermordet hat. Die Zeit drängt, denn bald werden Tausende von Besuchern die Stadt in ein Tollhaus verwandeln. Dank der Hilfe von Klaus Taube, einem Spezialisten des BKA, wird der "Priester" einen Tag vor Karnevalsbeginn gefasst. Doch während Köln im Faschingstaumel versinkt, geschieht ein weiterer Mord ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH