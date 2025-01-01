Smallville
Folge 10: Angsthase
40 Min.Ab 12
Einige Bewohner von Smallville fallen plötzlich ins Koma und werden dann mit Herzrasen und extrem hohem Blutdruck ins Krankenhaus eingeliefert. Clark und Chloe finden heraus, dass dies mit einer Giftwolke zusammenhängt, die nach einer Explosion in einem der LutherCorp-Labors austrat. Die Suche nach einem Gegenmittel wird zum Wettlauf gegen die Zeit, denn auch Clarks Eltern, Lana und Chloe liegen bereits im Koma.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen