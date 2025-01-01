Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 4Folge 10
40 Min.Ab 12

Einige Bewohner von Smallville fallen plötzlich ins Koma und werden dann mit Herzrasen und extrem hohem Blutdruck ins Krankenhaus eingeliefert. Clark und Chloe finden heraus, dass dies mit einer Giftwolke zusammenhängt, die nach einer Explosion in einem der LutherCorp-Labors austrat. Die Suche nach einem Gegenmittel wird zum Wettlauf gegen die Zeit, denn auch Clarks Eltern, Lana und Chloe liegen bereits im Koma.

Warner
