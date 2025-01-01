Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Im Körper Des Feindes

WarnerStaffel 4Folge 6
Im Körper Des Feindes

Im Körper Des FeindesJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 6: Im Körper Des Feindes

42 Min.Ab 12

Clark und Lionel hatten gleichzeitig Kontakt mit einem kryptonischen Kristall - und finden sich nun im Körper des jeweils anderen wieder! Für Lionel ein großer Spaß, denn er kann sich nun in Clarks Körper an dessen außergewöhnlichen Fähigkeiten versuchen.

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

