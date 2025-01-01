Smallville
Folge 14: Krypto
42 Min.Ab 12
Lois hat einen Hund angefahren und pflegt ihn mit Kent wieder gesund. Als die beiden den Hund ins Tierheim bringen wollen, stellt sich heraus, dass er LuthorCorp gehört und für Experimente missbraucht wurde. Dann wird Lois entführt, und der Vierbeiner muss sie retten ...
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen