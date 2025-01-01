Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lana & Lois

Folge 1: Lana & Lois

42 Min.Ab 12

Drei Monate nach der Explosion und Chloes tragischem Tod ist Clark immer noch verschwunden. Bis plötzlich Lois Lane, Chloes Cousine, in Smallville auftaucht und Clark in einem Maisfeld entdeckt. Weil er ist offensichtlich verwirrt ist, bringt sie ihn ins Krankenhaus, wo die verzweifelte Martha ihren vermissten Sohn in die Arme schließt. Doch irgendwie scheint Clark verändert. Was passierte mit ihm während seiner Abwesenheit?

