Smallville
Folge 19: Nach mal mit Gefühl
42 Min.Ab 12
Clark verliert sein Gedächtnis und ist daher ständig kurz davor, das Geheimnis seiner Herkunft preiszugeben. Der Grund für diese Amnesie ist ein Junge namens Kevin Grady, der telepathische Fähigkeiten hat und die Erinnerung anderer löschen kann. Chloe kümmert sich aufopfernd um Clark, und gemeinsam können sie Kevins Aufenthaltsort ausfindig machen: die Summerholt-Klinik. Dort kommt es zum Showdown zwischen Clark und Kevin ...
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen