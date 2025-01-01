Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 19
Folge 19: Nach mal mit Gefühl

42 Min.Ab 12

Clark verliert sein Gedächtnis und ist daher ständig kurz davor, das Geheimnis seiner Herkunft preiszugeben. Der Grund für diese Amnesie ist ein Junge namens Kevin Grady, der telepathische Fähigkeiten hat und die Erinnerung anderer löschen kann. Chloe kümmert sich aufopfernd um Clark, und gemeinsam können sie Kevins Aufenthaltsort ausfindig machen: die Summerholt-Klinik. Dort kommt es zum Showdown zwischen Clark und Kevin ...

Warner
