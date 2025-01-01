Smallville
Folge 16: Hoppla Lucy
41 Min.Ab 6
Als Lois' Schwester Lucy zu Besuch kommt, sind alle ziemlich überrascht - denn bisher wusste keiner von Lucys Existenz. Sie wirkt zunächst charmant, attraktiv und ist eine begabte Geigerin. Doch als Clark sie beim Klauen erwischt, zeigt Lucy ihr wahres Gesicht, das gar nicht mehr so charmant ist ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen