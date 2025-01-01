Smallville
Folge 3: Wiedergeburt
41 Min.Ab 12
Chloe wird von ihrem ehemaligen Freund Gabriel gefangengenommen, der Smallville mit einer riesigen Rakete dem Erdboden gleichmachen will. Clark versucht, Chloe zu befreien und wird dabei von Gabriel erschossen. Jor-El will seinen Sohn nicht sterben lassen, bevor er nicht seine Mission erfüllt hat. Also lässt er Clark wiederauferstehen, gibt ihm seine Superkräfte zurück und fügt eine neue dazu: Unverwundbarkeit.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen