Smallville
Folge 7: Silberwahn
42 Min.Ab 12
Lex schickt Lana ein Paket mit einem silbernen Meteoritenstein. Clark will sich das sonderbare Präsent ansehen und schneidet sich aus Versehen an dem scharfen Stein. Innerhalb kurzer Zeit leidet Clark an furchtbaren Halluzinationen und Wahnvorstellungen, die ihm suggerieren, seine Familie und Freunde hätten sich gegen ihn verschworen. Als er beginnt, auf Lex und Lana loszugehen, greift überraschend Prof. Fine ein und befreit ihn mit einem Mittel von seiner Paranoia.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen