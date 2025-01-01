Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Schwarze Schwestern

WarnerStaffel 5Folge 5
Schwarze Schwestern

Schwarze SchwesternJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 5: Schwarze Schwestern

40 Min.Ab 12

Lana tritt einer Studentenverbindung bei, deren Mitglieder ausschließlich auffällig schöne junge Frauen sind. Obwohl sie freundlich aufgenommen wird, hat Lana ein komisches Gefühl. Zu Recht, denn alle Verbindungsmitglieder sind Vampire! Nachdem Lana von einer der Vampir-Frauen gebissen wurde, fällt Clark auf, dass seine Freundin plötzlich wilde Partys feiert und sich anders verhält als sonst. Kann Clark Lana aus den Fängen der Untoten befreien?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen