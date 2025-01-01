Smallville
Folge 4: Aquaman
40 Min.Ab 12
Beinahe wäre Lois beim Baden ertrunken. Doch ein Unbekannter, der sich im Wasser wie ein Fisch bewegt, rettet sie im letzten Moment. Arthur, der mysteriöse Schwimmer, ist in Smallville, um die neueste Erfindung von LuthorCorp, eine Unterwasserwaffe, zu zerstören. Clark will ihm dabei helfen, Lex das Handwerk zu legen.
