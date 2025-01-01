Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Kryptons dunkle Seite

WarnerStaffel 5Folge 8
Kryptons dunkle Seite

Kryptons dunkle SeiteJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 8: Kryptons dunkle Seite

40 Min.Ab 12

Eine seltsame Krankheit legt Martha völlig lahm. Die Ärzte sind ratlos. Clark ist sich sicher, dass sein Vater Jor-El für Marthas Zustand verantwortlich ist. Gemeinsam mit Prof. Fine, der selbst kryptonischer Abstammung ist, will er die Festung der Einsamkeit zerstören, weil dadurch auch Jor-El an Macht verliert. Am Ort des Geschehens zeigt aber der Professor sein wahres Gesicht - Clark ist fassungslos.

