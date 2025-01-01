Smallville
Folge 1: Gelandet
41 Min.Ab 12
Während Smallville von den Meteoriten völlig zerstört ist und die meisten Bewohner schwer verletzt sind, findet sich Clark in einer riesigen Eiswüste wieder. In der "Festung der Einsamkeit" soll Clark auf seine Rolle als Herrscher vorbereitet werden. Doch dann entdeckt er Chloe, die zitternd zwischen den Eisblöcken steht ... In Smallville wird Lana Zeugin, wie ein Raumschiff landet und zwei furchterregende Gestalten aussteigen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen