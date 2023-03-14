Staffel 01 Folge 01: Ein gesunder AnfangJetzt kostenlos streamen
So lebt sich's leichter
Folge 1: Staffel 01 Folge 01: Ein gesunder Anfang
48 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 6
Mit Diätrebellin Holly Wilkinson gehören Kalorien zählen, Genussverbote und Cheat-Days der Vergangenheit an. In „So lebt sich’s leichter“ verhilft sie den Österreicher:innen in eine fitte & gesunde Zukunft.
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So lebt sich's leichter
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen