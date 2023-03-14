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So lebt sich's leichter

Staffel 01 Folge 01: Ein gesunder Anfang

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 14.03.2023
Staffel 01 Folge 01: Ein gesunder Anfang

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So lebt sich's leichter

Folge 1: Staffel 01 Folge 01: Ein gesunder Anfang

48 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 6

Mit Diätrebellin Holly Wilkinson gehören Kalorien zählen, Genussverbote und Cheat-Days der Vergangenheit an. In „So lebt sich’s leichter“ verhilft sie den Österreicher:innen in eine fitte & gesunde Zukunft.

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