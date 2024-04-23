Der verflixte Jojo-EffektJetzt kostenlos streamen
So lebt sich's leichter
Folge 1: Der verflixte Jojo-Effekt
61 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 6
Lydia hat bereits unzählige Diäten ausprobiert und fast 4.000 Euro für angebliche Wundermittel ausgegeben, aber der Jojo-Effekt schlug immer wieder zu. Abnehm-Expertin Holly analysiert bei ihrem ersten Besuch die Lebensmittel, die Lydia mit ihrem Mann Toni für eine Woche eingekauft hat. Schnell wird klar: Die beiden essen viel zu viel Fleisch und Wurst, dafür viel zu wenig Gemüse. Kann Lydia den Speiseplan der Familie effektiv umkrempeln?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen