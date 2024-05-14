So lebt sich's leichter
Folge 4: Bewusst naschen
60 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 6
Der 40-jährige Thomas wurde von seiner Frau Olivia für das Holly-Experiment angemeldet. Er ist permanent müde und darunter leidet die gesamte Familie. Zur Energielosigkeit kommt auch noch ein körperliches Problem dazu: Thomas leidet unter starkem Sodbrennen. Seine Beschwerden und die Unruhe in der Nacht belasten alle Beteiligten. Kann Ernährungsexpertin Holly dem Familienvater unter die Arme greifen?
So lebt sich's leichter
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen