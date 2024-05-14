Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4 Staffel 2 Folge 4 vom 14.05.2024
60 Min. Folge vom 14.05.2024 Ab 6

Der 40-jährige Thomas wurde von seiner Frau Olivia für das Holly-Experiment angemeldet. Er ist permanent müde und darunter leidet die gesamte Familie. Zur Energielosigkeit kommt auch noch ein körperliches Problem dazu: Thomas leidet unter starkem Sodbrennen. Seine Beschwerden und die Unruhe in der Nacht belasten alle Beteiligten. Kann Ernährungsexpertin Holly dem Familienvater unter die Arme greifen?

