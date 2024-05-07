Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 2Folge 3vom 07.05.2024
60 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 6

Die 39-jährige Daniela, Mutter von zwei Kindern, kämpft mit den Folgen ihrer Schwangerschaft und dem berüchtigten Jojo-Effekt. Bei ihrem Mann Heinz ist das tägliche Feierabend-Bier das Problem, das er in den Griff bekommen möchte. Beide wollen fitter und auch schlanker werden - mit Hilfe von Holly soll das endlich gelingen.

