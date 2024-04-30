Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
So lebt sich's leichter

Farbe für den Teller

PULS 4Staffel 2Folge 2vom 30.04.2024
Farbe für den Teller

Farbe für den TellerJetzt kostenlos streamen

So lebt sich's leichter

Folge 2: Farbe für den Teller

61 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 6

Die Schwestern Nici und Jasmin bitten Abnehm-Expertin Holly um Hilfe. Die beiden Burgenländerinnen sind erst Ende 30 und haben mit ihrer Figur zu kämpfen. Nici hat durch eine Magenverkleinerung zwar stark abgenommen, doch nach ein paar Monaten steht sie jetzt wieder bei 127 Kilogramm. Und auch Jasmin hadert mit ihrem Körpergewicht. Als Holly die Ernährungsgewohnheiten der Schwestern genauer unter die Lupe nimmt, wird schnell klar: Hier ist dringender Handlungsbedarf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

So lebt sich's leichter
PULS 4
So lebt sich's leichter

So lebt sich's leichter

Alle 3 Staffeln und Folgen