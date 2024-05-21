So lebt sich's leichter
Folge 5: Softdrinks ohne Ende
60 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 6
Erika wurde von ihrer Tochter zum Ernährungs-Experiment angemeldet. Die Pensionistin isst unregelmäßig, geht oft einkaufen und kann nichts wegwerfen. Ihr Wohnung ist völlig zugemüllt. Erika will Holly nicht in ihren eigenen vier Wänden empfangen. Deshalb organisiert die Ernährungsberaterin eine Aufräum-Expertin. Auch bei der Ernährungsumstellung läuft es anfangs gut. Doch nach wenigen Wochen ist plötzlich Funkstille. Bricht Erika ihr Experiment vorzeitig ab?
Weitere Folgen in Staffel 2
So lebt sich's leichter
Genre:REPORTAGE
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen