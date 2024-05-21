Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 2Folge 5vom 21.05.2024
60 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 6

Erika wurde von ihrer Tochter zum Ernährungs-Experiment angemeldet. Die Pensionistin isst unregelmäßig, geht oft einkaufen und kann nichts wegwerfen. Ihr Wohnung ist völlig zugemüllt. Erika will Holly nicht in ihren eigenen vier Wänden empfangen. Deshalb organisiert die Ernährungsberaterin eine Aufräum-Expertin. Auch bei der Ernährungsumstellung läuft es anfangs gut. Doch nach wenigen Wochen ist plötzlich Funkstille. Bricht Erika ihr Experiment vorzeitig ab?

