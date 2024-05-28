So lebt sich's leichter
Folge 6: Voller Tatendrang
58 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 6
Der 24-jährige Milan wiegt fast 170 Kilogramm. Allein in den letzten zwei Jahren hat der Niederösterreicher 60 Kilogramm zugenommen. Der Grund war ein Unfall beim Fussballspielen. Holly muss Milan wieder beibringen, auf seinen Körper zu hören. Der junge Mann hat kein Hungergefühl mehr und isst nur noch einmal pro Tag. Die ersten Wochen des Ernährungsexperiments laufen gut, Milan nimmt fast neun Kilogramm ab. Doch dann wird sein Durchhaltevermögen auf eine harte Probe gestellt ...
So lebt sich's leichter
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen