Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
So lebt sich's leichter

Voller Tatendrang

PULS 4Staffel 2Folge 6vom 28.05.2024
Voller Tatendrang

Voller TatendrangJetzt kostenlos streamen

So lebt sich's leichter

Folge 6: Voller Tatendrang

58 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 6

Der 24-jährige Milan wiegt fast 170 Kilogramm. Allein in den letzten zwei Jahren hat der Niederösterreicher 60 Kilogramm zugenommen. Der Grund war ein Unfall beim Fussballspielen. Holly muss Milan wieder beibringen, auf seinen Körper zu hören. Der junge Mann hat kein Hungergefühl mehr und isst nur noch einmal pro Tag. Die ersten Wochen des Ernährungsexperiments laufen gut, Milan nimmt fast neun Kilogramm ab. Doch dann wird sein Durchhaltevermögen auf eine harte Probe gestellt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

So lebt sich's leichter
PULS 4
So lebt sich's leichter

So lebt sich's leichter

Alle 3 Staffeln und Folgen