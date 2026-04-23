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Soko Donau Staffel 13

Soko Donau (2/17): Grenzfall

ORF1Staffel 13Folge 49vom 23.04.2026
Soko Donau (2/17): Grenzfall

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Soko Donau Staffel 13

Folge 49: Soko Donau (2/17): Grenzfall

44 Min.Folge vom 23.04.2026

Der polizeibekannte Drogendealer Herbi Baracek wird erschossen in seinem Auto gefunden. Spuren führen nach Gmünd zur Familie Schindl und zu Ex-Drogenfahnder Simon Steininger, einem Jugendfreund von Jakob Schindl. Beide werden verhört, doch Steininger verschwindet kurz darauf. Weiß Mara Schindl, seine frühere Liebe, mehr? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Michael Steinocher (Simon Steininger) Georg Rauber (Jakob Schindl) Johannes Seilern (Josef Schindl) Claudia Kottal (Mara Schindl) Heinz-Arthur Boltuch (Hubert Hirschler) Carin C. Tietze (Oberst Claudia Zellner) Wilhelm Iben (Herbi Baracek) Lukas Johne (Besitzer Kitty Bar) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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