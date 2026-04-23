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Soko Donau Staffel 13

Soko Donau (1/17): Ich sehe was, was du nicht siehst

ORF1Staffel 13Folge 48vom 23.04.2026
Soko Donau (1/17): Ich sehe was, was du nicht siehst

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Soko Donau Staffel 13

Folge 48: Soko Donau (1/17): Ich sehe was, was du nicht siehst

44 Min.Folge vom 23.04.2026

Agnes sucht seit fünf Jahren nach ihrer Tochter Sandra. Ein Hinweis einer Wahrsagerin führt sie zum Dötzbach. Dort finden Carl und Helmuth einen Anhänger des Mädchens und DNA-Spuren des Stiefvaters. Eine weitere Spur weist zu einem Gärtner aus dem Nachbarort, der mit illegalen Kräutern handelt und in den Fall verwickelt sein könnte. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Karola Niederhuber (Agnes Pahl) Inge Maux (Gerlinde Stein) Fritz Egger (Manfred Pahl) Gerhard Roiß (Emil Höller) Thomas Otrok (Paul Höller) Anna Gigerl (Sandra Pahl) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Martin Muser und Jens Schäfer Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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