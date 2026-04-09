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Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (12/16): Entfesselt

ORF1Staffel 14Folge 30vom 09.04.2026
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Soko Donau Staffel 14

Folge 30: Soko Donau (12/16): Entfesselt

44 Min.Folge vom 09.04.2026

Nach drei Jahren Haft wird Gewalttäter Gerd Weinzierl in elektronisch überwachten Hausarrest entlassen. Bei Richard Kofler, dem Vater seines damaligen Opfers, wächst die Sorge. Kaum ist die Freilassung bekannt, eskaliert die Lage: Weinzierls Psychiaterin Johanna Schulz wird ermordet aufgefunden. Am Tatort steht Weinzierl – blutverschmiert. Er schweigt zu den Vorwürfen und fordert, ausschließlich mit Ermittler Steininger zu sprechen. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Michael Baral (Gerd Weinzierl) Harald Windisch (Horst Brauner) Tanja Raunig (Daniela Kofler) Peter Benedict (Richard Kofler) Philine Schmölzer (Sophia Hirter) Ali Salman (Hakan Sehir) Bettina Kerl (Johanna Schulz) Buch: Martin Muser und Jens Schäfer Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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