Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 15

Soko Donau (13/16): Alte Wunden

ORF1Staffel 15Folge 13vom 29.06.2026
Soko Donau (13/16): Alte Wunden

Soko Donau (13/16): Alte WundenJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 15

Folge 13: Soko Donau (13/16): Alte Wunden

44 Min.Folge vom 29.06.2026

Die Jagd auf einen Ecstasy-Ring führt nach Carnuntum, wo ein Treffen in Chaos endet: Schüsse fallen, ein Täter stirbt, einer überlebt schwer verletzt, und Ermittler Looshammer geht zu Boden. Unerwartet bricht sein Partner Dutzler später tot zusammen – vergiftet mit Rizin. Die Spur führt tief in seine Vergangenheit, zu düsteren Geheimnissen und Menschen, die nach Jahren der Stille offenbar nur auf die Chance gewartet haben, grausame Rache zu üben. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Theresa Martini (Bernie Hartlinger) Katharina Stemberger (Marianne Sabitzer) Monika Baumgartner (Alma Grainer) Christopher Ammann (Armin Looshammer) Heinz-Arthur Boltuch (Konrad Dutzler) Angelo Konzett (junger Dutzler) Felix Stichmann (Florian Sabitzer) Klaus Haberl (Peter Grainer) Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Sascha Bigler (Buchbearbeitung Maria Hinterkörner) Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 15

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 15
ORF1
Soko Donau Staffel 15

Soko Donau Staffel 15

Alle 1 Staffeln und Folgen