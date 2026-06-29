Soko Donau (14/16): MannschaftsgeistJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 14: Soko Donau (14/16): Mannschaftsgeist
Die junge Fußballerin Larissa Seiwald wird nahe ihres Internats tot gefunden. Befragungen enthüllen ein hartes Aufnahmeritual, das sie abgebrochen haben soll. Obwohl das Team nur von ekligen Aufgaben und Alkohol berichtet, zeigen die Verletzungen brutale Gewalt. Verdächtig sind sowohl Teamleaderin Kira, die ein kompromittierendes Video veröffentlichte, als auch die Trainerin, die Larissa zuletzt kontaktierte. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Julia Wozek (Kira) Barbara Sotelsek (Nina Hartl) Larissa Gazdag-Peichär (Emily) Sarah Paganini (Marjana) Philine Hofmann (Julia) Resi Müller (Larissa) Elena Krauss (Leonie) Kira Schimmel (Minou) Antonia Baumgartner (Bella) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Andreas Quetsch, Frank Weller Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Julia Wozek (Kira) Barbara Sotelsek (Nina Hartl) Larissa Gazdag-Peichär (Emily) Sarah Paganini (Marjana) Philine Hofmann (Julia) Resi Müller (Larissa) Elena Krauss (Leonie) Kira Schimmel (Minou) Antonia Baumgartner (Bella) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Andreas Quetsch, Frank Weller Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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