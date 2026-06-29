Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 15

Soko Donau (14/16): Mannschaftsgeist

ORF1Staffel 15Folge 14vom 29.06.2026
Soko Donau (14/16): Mannschaftsgeist

Soko Donau (14/16): MannschaftsgeistJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 15

Folge 14: Soko Donau (14/16): Mannschaftsgeist

44 Min.Folge vom 29.06.2026

Die junge Fußballerin Larissa Seiwald wird nahe ihres Internats tot gefunden. Befragungen enthüllen ein hartes Aufnahmeritual, das sie abgebrochen haben soll. Obwohl das Team nur von ekligen Aufgaben und Alkohol berichtet, zeigen die Verletzungen brutale Gewalt. Verdächtig sind sowohl Teamleaderin Kira, die ein kompromittierendes Video veröffentlichte, als auch die Trainerin, die Larissa zuletzt kontaktierte. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Julia Wozek (Kira) Barbara Sotelsek (Nina Hartl) Larissa Gazdag-Peichär (Emily) Sarah Paganini (Marjana) Philine Hofmann (Julia) Resi Müller (Larissa) Elena Krauss (Leonie) Kira Schimmel (Minou) Antonia Baumgartner (Bella) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Andreas Quetsch, Frank Weller Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Julia Wozek (Kira) Barbara Sotelsek (Nina Hartl) Larissa Gazdag-Peichär (Emily) Sarah Paganini (Marjana) Philine Hofmann (Julia) Resi Müller (Larissa) Elena Krauss (Leonie) Kira Schimmel (Minou) Antonia Baumgartner (Bella) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Andreas Quetsch, Frank Weller Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 15

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 15
ORF1
Soko Donau Staffel 15

Soko Donau Staffel 15

Alle 1 Staffeln und Folgen