Soko Donau (15/16): Auf AbwegenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 15: Soko Donau (15/16): Auf Abwegen
Der Pilger Fabian Fürst wird auf dem Weg nach Mariazell erschlagen. Die Ermittlungen führen zu mehreren Verdächtigen: Kurz vor seinem Tod geriet Fürst mit Mitpilger Julian Spiess und seiner gekündigten Angestellten Felicitas Ambros aneinander. Auch ein radikal christlicher Einheimischer hatte ein Motiv. Während Spiess ein wasserdichtes Alibi hat, wirft Ambros' Aussage Fragen auf – und Haushälterin Mimi sorgt zusätzlich für Verwirrung. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick