Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 15

Soko Donau (3/16): Schuld

ORF1Staffel 15Folge 3vom 22.06.2026
Soko Donau (3/16): Schuld

Soko Donau (3/16): SchuldJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 15

Folge 3: Soko Donau (3/16): Schuld

44 Min.Folge vom 22.06.2026

Der 14-jährige Adam Posch stirbt in einem Wiener Gemeindebau durch einen geworfenen Blumentopf – ein Unfall ist ausgeschlossen. Verdächtig sind Hausmeister Grahammer, eine anonyme Nachbarin und Mitschülerin Lisa nach einem Streit. Die Ermittlungen zeigen: Adam war ein zutiefst einsamer Jugendlicher. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 15

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 15
ORF1
Soko Donau Staffel 15

Soko Donau Staffel 15

Alle 1 Staffeln und Folgen