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Soko Donau Staffel 15

Soko Donau (8/16): Full House

ORF1Staffel 15Folge 8vom 24.06.2026
Soko Donau (8/16): Full House

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Soko Donau Staffel 15

Folge 8: Soko Donau (8/16): Full House

44 Min.Folge vom 24.06.2026

Ein verdeckter Einsatz im Grazer Casino soll Boris Brigadin überführen – einen Kriminellen, der mit Menschen, Waffen und Drogen handelt. Die Ermittler setzen auf die Hilfe eines Bankers, der aus Brigadins Umfeld stammt und nun um sein Leben fürchtet. Doch während des Treffens kommt es zu einem Raubüberfall mit tödlichem Ausgang. Schnell stellt sich die Frage: War alles nur Zufall oder wurde die Operation verraten? Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Anton Noori (Herbert Cermak) Florian Fitz (Hans Peter Vasko) Jevgenij Sitochin (Boris Brigadin) Markus Hamele (Werner Herbst) Julia Lorünser (Elena Babic) Max Ortner (Mario Strohal) Buch: Max Gruber Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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