Soko Donau (7/16): Die Ballade von Franz und FranziJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 7: Soko Donau (7/16): Die Ballade von Franz und Franzi
Am Donaukanal wird ein obdachloser Mann tot gefunden, zunächst verdächtigt man seinen Prügelgegner. Bei der Obduktion entdeckt Franziska jedoch eine blaue Papierblume in der Luftröhre. Als in einer weiteren Leiche ein Teil ihrer Partitur auftaucht, rückt ihr Umfeld ins Zentrum. Der Suizid eines Studenten scheint alles zu erklären, doch die Obduktion zeigt: Auch er wurde ermordet. Ein raffinierter Racheplan kommt ans Licht. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Buch: Sascha Bigler Regie: Sophie Allet-Coche Koproduktion Satel/ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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