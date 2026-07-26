Soko Kitzbühel (2/13): RacheengelJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 15
Folge 2: Soko Kitzbühel (2/13): Racheengel
Eine junge Frau wird mit einer Kugel im Kopf im Lift einer Tiroler Versicherung gefunden. Kurz zuvor hatte sie Versicherungsvertreter Axel Breschan auf einer Firmenfeier konfrontiert, doch er behauptet, sie nicht zu kennen. Ihre Spur führt zu einer ungewöhnlichen Agentur für Rache auf Bestellung. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Andreas Nickl (Walter Resch) Martin Vischer (Ivo Hoffmann) Laurence Rupp (Hans-Dieter Fenninger) Manuel Sefciuc (Rene Jaunig) Petra Berndt (Hannah Breschan) Christian Heller (Axel Breschan) Susanne Kubelka (Carola Schneider) Jasmin Rischar (Mira Winterberg) Regie: Gerald Liegel Buch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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