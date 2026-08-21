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Soko Kitzbühel Staffel 15

Soko Kitzbühel (3/13): Gottvater

ORF1Staffel 15Folge 52vom 21.08.2026
Soko Kitzbühel (3/13): Gottvater

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Soko Kitzbühel Staffel 15

Folge 52: Soko Kitzbühel (3/13): Gottvater

52 Min.Folge vom 21.08.2026

In Mairach hat Postenkommandant Felix Hörtnagel das Sagen. Kroisleitner kennt ihn gut, da er fünfeinhalb Jahre unter ihm gedient hat. Nun wird Hörtnagels Schwiegersohn Christof Mally nach einem Discobesuch erstochen aufgefunden. Der spielsüchtige Mally war am Vorabend in eine Schlägerei mit seinem Freund Nikolaus Brunner verwickelt. Auch Kroisleitners Ex-Kollege Schratt gerät unter Verdacht. Für das Soko-Team wird der Fall zur Herausforderung und Kroisleitner muss sich seiner Vergangenheit stellen. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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