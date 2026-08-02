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Soko Kitzbühel Staffel 15

Soko Kitzbühel (13/13): Ausgeliefert

ORF1Staffel 15Folge 13vom 02.08.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 15

Folge 13: Soko Kitzbühel (13/13): Ausgeliefert

44 Min.Folge vom 02.08.2026

Lukas findet seine Freundin, die Psychologin Mira Winterberg, ermordet in ihrer Praxis. Auf der Suche nach der Wahrheit stößt er auf die dubiosen Machenschaften einer Pharmafirma und gerät in ein Netz aus Verdächtigungen rund um Miras Umfeld. Trotz seiner Trauer setzt er gemeinsam mit dem SOKO-Team alles daran, den Täter zu finden. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Tanja Raunig (Eva Hopfer) Andreas Patton (Richard Steinlechner) Jan Hutter (Daniel Schott) Christian Heiner Wolf (Mathias Finz) Jasmin Rischar (Dr. Mira Winterberg) Regie: Rainer Hackstock Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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