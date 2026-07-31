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Soko Kitzbühel Staffel 15

Soko Kitzbühel: Kaspressknödel XXL (11/13)

ORF1Staffel 15Folge 11vom 31.07.2026
Soko Kitzbühel: Kaspressknödel XXL (11/13)

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Soko Kitzbühel Staffel 15

Folge 11: Soko Kitzbühel: Kaspressknödel XXL (11/13)

44 Min.Folge vom 31.07.2026

Als Wolfgang Neudecker bei einer Wettesser-Meisterschaft stirbt, steht seine Verlobte Jasmin vor einer Krise. Ihre Mutter, eine asketische Apothekerin, empfindet anders. Bei der Obduktion wird schließlich eine verdächtige Entdeckung gemacht – das Opfer wurde mit Rattengift umgebracht. Doch nicht nur in der Familie schöpfen die Ermittler Verdacht, Neudecker war auch Proband in der Studie einer Ärztin, die ihn rekrutiert hatte. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Teresa Kögler (Jasmin Neudecker) Nicole Beutler (Astrid Pirkl) Oliver Scheffel (Thorsten Hirzinger) Tina Nitsche (Valerie Renner) Adrian Spielbauer (Wolfgang Neudecker) Bernhard Baumgartner (Moderator Wettessen) Jasmin Rischar (Dr. Mira Winterberg) Regie: Rainer Hackstock Drehbuch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner Bildquelle: Foto: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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