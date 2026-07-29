Soko Kitzbühel (8/13): 15 MinutenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 15
Folge 8: Soko Kitzbühel (8/13): 15 Minuten
Kurz vor dem Hahnenkamm-Sommerfest wird Sonnenstudio-König Walter Ansbach in seinem Haus erschlagen. Die SOKO ermittelt zwischen It-Girl, Drag-Queen und Ex-Frau und stößt auf Streit, verschwundenen Schmuck und die Frage, wer für Ruhm und Geld zum Äußersten gegangen ist. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Angelika Strahser (Beverly Enders) Karim Chérif (Fabienne la Rose/Fabio Molinaro) Arndt Schwering-Sohnrey (Helge Jung) Valentina Sauca (Valentina Lorey) Chico Klein (Mordopfer) Stefan Altenhofer (Reporter) Jasmin Rischar (Mira Winterberg) Regie: Michael Zens Drehbuch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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