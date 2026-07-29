Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 15

Soko Kitzbühel (8/13): 15 Minuten

ORF1Staffel 15Folge 8vom 29.07.2026
Soko Kitzbühel (8/13): 15 Minuten

Soko Kitzbühel (8/13): 15 MinutenJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 15

Folge 8: Soko Kitzbühel (8/13): 15 Minuten

44 Min.Folge vom 29.07.2026

Kurz vor dem Hahnenkamm-Sommerfest wird Sonnenstudio-König Walter Ansbach in seinem Haus erschlagen. Die SOKO ermittelt zwischen It-Girl, Drag-Queen und Ex-Frau und stößt auf Streit, verschwundenen Schmuck und die Frage, wer für Ruhm und Geld zum Äußersten gegangen ist. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Angelika Strahser (Beverly Enders) Karim Chérif (Fabienne la Rose/Fabio Molinaro) Arndt Schwering-Sohnrey (Helge Jung) Valentina Sauca (Valentina Lorey) Chico Klein (Mordopfer) Stefan Altenhofer (Reporter) Jasmin Rischar (Mira Winterberg) Regie: Michael Zens Drehbuch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 15

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 15
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 15

Soko Kitzbühel Staffel 15

Alle 1 Staffeln und Folgen