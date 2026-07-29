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Soko Kitzbühel Staffel 15

Soko Kitzbühel (7/13): Unsterblich

ORF1Staffel 15Folge 7vom 29.07.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 15

Folge 7: Soko Kitzbühel (7/13): Unsterblich

44 Min.Folge vom 29.07.2026

Unternehmer Theo Walch will in Kitzbühel ein Institut für Kryonik eröffnen, das wohlhabenden Menschen ein Leben nach dem Tod verspricht. Als seine Geschäftsführerin und Freundin ermordet wird, führen die Ermittlungen in eine skurrile Welt voller persönlicher Verstrickungen. Auch Lukas Roither wird dabei mit lange verdrängten Gefühlen konfrontiert. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Anian Zollner (Theo Walch) Monica Reyes (Barbara Pircher) Katrin Anne Heß (Michaela Tangl) Frederic Linkemann (Martin Tangl) Martin Oberhauser (Andi Pircher) Anna Kramer (Ulli) Jasmin Rischar (Mira Winterberg) Regie: Martin Kinkel Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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