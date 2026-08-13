Soko Kitzbühel (7/15): UnsichtbarJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 17
Folge 278: Soko Kitzbühel (7/15): Unsichtbar
Mit ihren riskanten Klettervideos begeistert Lara Kreidl ihre Fans – bis sie tot an einer Felsklippe gefunden wird. Der Wingsuit deutet zunächst auf einen missglückten Stunt hin, doch die Spuren am Tatort lassen einen Mord vermuten. Ihr Manager Christian Flaschner verdächtigt die aufdringlichen Fans. Doch auch Konkurrentin Adriana Noack hat ein Motiv: Ruhm, Geld und Klicks. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Markus Böker (Christian Flaschner) Bettina Schwarz (Moni Kopal) Pamela Knaack (Carolin Schönberg) Lisa Hörtnagl (Adriana Noack) u.a. Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
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