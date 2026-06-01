Soko Kitzbühel (10/13): Mitten ins HerzJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 18
Folge 10: Soko Kitzbühel (10/13): Mitten ins Herz
Der IT-Techniker Gernot Eberl wird nach einem nächtlichen, alkoholreichen Bogen-Duell mit dem Schmied Heli Unger mit einem Pfeil erschossen. Am Abend zuvor war Dr. Stefanie Löcker noch im Schmiedekurs von Unger und hat die beiden und deren kuriose Freundschaft live miterlebt. Lukas und Nina ermitteln in der Bogensportszene, doch bald taucht eine unerwartete Verdächtige auf: Die zurückgezogen lebende Freundin des Mordopfers legt ihre Scheuheit ab und startet einen Rachefeldzug. Währenddessen versuchen Kroisleitner und Tobias, sich weiterhin zusammenzuraufen. Dann aber präsentiert der Sohn seinem Vater eine überraschende Neuigkeit. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Michael Starkl (Martin Taschner) Julia Koch (Verena Taschner) Wilhelm Iben (Helmut Unger) Franziska Singer (Katrin Feismann) Florian Fischer (Gernot Eberl) Felix Kreutzer (Tobias) Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
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