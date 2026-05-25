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Soko Kitzbühel Staffel 18

Soko Kitzbühel: Alleingelassen (9/13)

ORF1Staffel 18Folge 9vom 25.05.2026
Soko Kitzbühel: Alleingelassen (9/13)

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Soko Kitzbühel Staffel 18

Folge 9: Soko Kitzbühel: Alleingelassen (9/13)

44 Min.Folge vom 25.05.2026

Hannes bekommt Konkurrenz als das neue Spitzenlokal "6 Senses" in Kitzbühel eröffnet. Betrieben wird es vom jungen Team rund um Haubenkoch Marc Kupka, der jedoch bald ermordet aufgefunden wird. Kurz darauf wird auch noch sein Kollege Gerhard Ortner erschossen. Zuerst sieht alles nach einer Intrige im Team aus, doch dem SOKO-Team ist klar: der Mörder agiert so präzise, er muss ein Profi sein. Bei der Jagd nach dem Unbekannten geraten auch Lukas und Nina bald selbst in Gefahr. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Robert Finster (Hans Pointner) Werner Brix (Joe Thaler) Dominik Raneburger (Gerhard Ortner) Lola Dockhorn (Katy Holzer) Matthias Tuzar (Simon Maurer) Felix Kreutzer (Tobias) Martin Niedermair (Patrick) Drehbuch: Ralph Werner Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

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