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Soko Kitzbühel Staffel 4

Soko Kitzbühel (10/15): Mordlicht

ORF1Staffel 4Folge 274vom 27.01.2026
Soko Kitzbühel (10/15): Mordlicht

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Soko Kitzbühel Staffel 4

Folge 274: Soko Kitzbühel (10/15): Mordlicht

44 Min.Folge vom 27.01.2026

Mit einem spektakulären Multimedia-Event will Hubert Walch, der Lizenznehmer und österreichische Alleinvertreiber eines weltweit abgesetzten, neuen Erfrischungsgetränks namens "XX-Life" auf dieses Produkt aufmerksam machen: und zwar mit dem nächtlichen "Wilden Kaiser"-Gebirge als Werbefläche. Sein Projekt sorgt für leidenschaftliche Auseinandersetzungen. An der Spitze seiner Gegner: Simon Turber, ein Werbefachmann, und Kurt Matzleiner, der selbst Limonadenerzeuger ist, aber auch Chef der regionalen Sektion des Alpenvereins. Ernst Geiger hat gegen die Werbeaktion eine Bürgerinitiative initiiert. Vergebens rät Walchs Frau ihrem Mann zum Nachgeben. Knapp vor Realisierung seines Planes wird Hubert Walch ermordet und auch seine Witwe scheint in Lebensgefahr. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Claudia Messner (Renate Walch) Maximilian Krückl (Kurt Matzleiner) Dieter Landuris (Ernst Geiger) Harald Windisch (Simon Turber) Andreas Borcherding (Hubert Walch) Franz Weichenberger (Adam Stuhlpfarrer) Buch: Alfred Paul Schmidt Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco

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