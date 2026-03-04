Soko Kitzbühel (12/18): Ein BombengeschäftJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 58: Soko Kitzbühel (12/18): Ein Bombengeschäft
In seinem Büro in Kitzbühel wird Wirtschaftsanwalt Dr. Martin Ross Opfer eines Bombenanschlags und lebensgefährlich verletzt. Schnell erkennen Klaus und Karin, dass Ross’ fragwürdige Geschäftspraktiken das Motiv sein müssen. Besonders seine dubiosen Immobiliengeschäfte haben ihm zahlreiche Feinde eingebracht: Er verkaufte dem Deutschen Markus Hegele ein Bauernhaus, verschweigend, dass er laut Tiroler Grundverkehrsgesetz selbst als Bauer wirtschaften muss. Auch sein ägyptischer Geschäftspartner Hassan Aziz wurde durch ähnliche Machenschaften um viel Geld betrogen. Hinzu kommt der Stuttgarter Elektroingenieur Johannes Drosche, dem Ross in der ehemaligen DDR sein gesamtes Vermögen entzogen hat. Alle drei hätten sowohl das Wissen als auch das Motiv, um sich an dem skrupellosen Anwalt zu rächen. Auch die Gräfin und Hannes, dessen kriminalistische Neugier ihn fast selbst zum "Bauern wider Willen" macht, beschäftigen sich intensiv mit dem Fall. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Tayfun Bademsoy (Hassan Ibrahim Aziz) David Steffen (Ahmed Youssef) Gilbert von Sohlern (Johannes Drosche) Heinrich Schmieder (Markus Hegele) Martina Stilp (Melanie Hegele) u.a. Buch: Hermann Schmid Regie: Fabian Eder Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
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