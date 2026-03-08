Soko Kitzbühel (16/16): Eine Tote aus BerlinJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 60: Soko Kitzbühel (16/16): Eine Tote aus Berlin
Durch einen Brandanschlag kommt die ostdeutsche Saisonarbeiterin Heike Roth in ihrem Wohnwagen ums Leben. Sie hatte ihn mit der ebenfalls aus dem Osten Deutschlands stammenden, Susanne Schulz, bewohnt und in Hannes Koflers "Pochlarner Stuben" als Kellnerin gearbeitet. Rasch findet die SOKO heraus, dass Frau Roth mit Simon Holler in Verbindung stand, der mit Werner Burg eine international tätige EDV-Planungsfirma für große Produktionsstraßen leitet. Holler und Burg hatten vor dem Fall der Mauer auch in West-Berlin zahlreiche Geschäfte abgeschlossen, dort hatte Holler seine Frau Marie kennengelernt, die ihm nach Tirol gefolgt ist und in Kitzbühel als Fotografin arbeitet. Der SOKO ist bald klar, dass der Mord an Heike Roth seine Wurzeln in der Vergangenheit hat und die Spur des Verbrechens in die ehemalige DDR führt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Gabriel Barylli (Simon Holler) Tatjana Blacher (Marie Holler) Heinz-Josef Braun (Werner Burg) Anne Kanis (Susanne Schulz) Ulrike Hübschmann (Heike Roth) Marcel Goldammer (Christian Roth) Buch: Gabriele Sindler Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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