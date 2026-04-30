Soko Kitzbühel (13/18): Was geschah mit Vera Z.?Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 63: Soko Kitzbühel (13/18): Was geschah mit Vera Z.?
In ihrer Villa herrscht die misstrauische Apothekerswitwe Vera Zechner mit harter Hand und schikaniert ihre Schwester Melanie sowie die Betreuerin Stefanie. Nachdem sie beide des Diebstahls einer Brosche bezichtigt, wird sie vergiftet aufgefunden. Karin und Klaus stehen vor der Frage, ob tatsächlich Stefanie sich an der Vera Zechner für die zahlreichen Demütigungen gerächt hat. Auch die verschwundene Brosche könnte zur entscheidenden Spur werden.. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Annemarie Düringer (Melanie Gretsch) Sigrid Marquardt (Vera Zechner) Michael Tregor (Hugo Glasbauer) Michou Friesz (Adele Kalkmann) Nina Bott (Stefanie Ketelar) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
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