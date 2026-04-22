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Soko Kitzbühel Staffel 7

Soko Kitzbühel (13/18): Schatting

ORF1Staffel 7Folge 13vom 22.04.2026
Soko Kitzbühel (13/18): Schatting

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Soko Kitzbühel Staffel 7

Folge 13: Soko Kitzbühel (13/18): Schatting

44 Min.Folge vom 22.04.2026

Ein totes Mädchen wird im Flussbett gefunden: die 16-jährige Maria Kölbl. Die SOKO ermittelt im abgeschiedenen Dorf Schatting und stößt auf eine Mauer des Schweigens. Misstrauen und Ablehnung erschweren die Arbeit. Als eine Verbindung zum umstrittenen Bürgermeister sichtbar wird, nimmt der Fall eine dramatische Wendung. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Bibiana Zeller (Frau Nowotny) Dieter Kirchlechner (Ignaz Vordergruber) Peter Weiß (Sepp Kölbl) Olivia Silhavy (Veronika Hartig) Peter Scholz (Herbert Hartig) Michael Steinocher (Andi Grömer) Buch: Ralph Werner Regie: Fabian Eder Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

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